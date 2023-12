Stiri pe aceeasi tema

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este de 7.738 de euro in 2023, ceea ce ii situeaza pe romani cu 56% sub media europeana. De asemenea, țara noastra a coborat doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. Doar Bucureștiul…

- Romanii au parte de un sfarșit de saptamana de iarna! A nins toata noaptea, iar stratul de zapada a atins chiar și jumatate de metru. A fost necesara curațarea drumurilor, penru a evita orice pericol. De cealalta parte, hotelierii sunt fascinați de zapada.

- Luna noiembrie aduce reduceri la mii de produse, iar magazinele din Romania prezinta oferte care mai de care mai atragatoare. Astfel, romanii așteapta, cu sufletul la gura, reducerile la produsele preferate.

- In luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie 2022, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de inchiriat au crescut cu 10,9%, iar innoptarile au crescut cu 11,0%, potrivit INS. In luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie…

- Cel mai benefic loc din Romania, deschis recent chiar la 25 de minute de Capitala. Poți ajunge acolo foarte ușor, unde deja a mers un numar mare de persoane. Chiar daca e un obiectiv nou, se bucura deja de popularitate. Turiștii care i-au trecut pragul spun ca face minuni pentru organism, este un loc…

- Romanii care se afla acum in Fașia Gaza urmeaza sa ajunga in curand in Romania. A inceput procesul de evacuare, iar riscurile sunt uriașe. Pana in acest moment, patru romani cu dubla cetațenie au murit, iar o alta persoana a fost dat disparuta.Iata cum decurge acest proces și de ce nu a fost posibila…

- In luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de inchiriat au crescut cu 3,9%, iar innoptarile au crescut cu 5,2%, potrivit INS. In luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, la punctele…

- Turiștii trebuie sa știe ca, de la 1 octombrie 2023, taxa de ședere in Italia va fi majorata. Mai exact, o familie cu doi copii va trebui sa achite 40 de euro pe noapte in plus fața de costul camerei de hotel. Aceasta taxa este obligatorie pentru toate tipurile de structuri de cazare din Italia, anunța…