- In anul 2022, numarul total al turistilor straini cazati in structurile de cazare a fost de 1.579.700, cheltuielile acestora insumand 4,28 miliarde lei (in medie, 2.709,4 lei / persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Mai multe de jumatate dintre…

- Valoarea cumparaturilor online, realizate in Romania in 2022, a fost de 6,3 miliarde de euro, in crestere usoara fata de anul anterior, cand s-au consemnat 6,2 miliarde de euro, releva datele celui mai nou raport intocmit de catre GPeC, Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) si principalii jucatori…

- Deputatul Laurențiu Marin a declarat ca politicile economice și fiscale promovate și susținute de Partidul Social Democrat, odata cu intrarea la guvernare, s-au dovedit a fi corecte și in avantajul romanilor. Acesta a aratat ca Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat oficial ca in 2022, Romania…

- Cifre ingrijoratoare privind șomajul in Romania: Rata somajului in randul tinerilor este peste 22% Cifre ingrijoratoare privind șomajul in Romania: Rata somajului in randul tinerilor este peste 22% In luna ianuarie a anului 2023, rata șomajului a ajuns la 5,6%, arata datele Institutului Național de…

Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS).

Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele noua luni ale anului trecut, au atins aproape 3,78 miliarde euro, in crestere cu 41,2% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Varful a fost in martie, adica…

- In 30 de ani, Romania a ajuns la un deficit agroalimentar de circa 22 miliarde euro, sustine seful Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, care nu se declara prea optimist nici in ceea ce priveste viitorul. Exportam volume mari si importam valori mari, pentru ca se proceseaza prea…

Turistii nerezidenti sositi in Romania in interes de afaceri au cheltuit, in primele noua luni ale acestui an, peste 1,746 miliarde lei, iar cei sositi in interes particular 1,41 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.