Turiștii români, speriați de politicieni. Se merge pe ultra last-minute Orice declarație alarmanta privind Covid facuta de politicieni și diverși manageri de spital se lasa cu anulari ale vacanțelor, susțin reprezentanții patronatelor din turism. Mai mult, de teama, romanii au ajuns sa-și faca rezervari nu de pe o zi pe alta, ci chiar in aceeași zi. Pusa la pamant de pandemie și de masurile extrem […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

