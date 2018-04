Turistii romani se muta pe litoral, de 1 mai, dar si in statiunile balneo; Bulgaria, Turcia si Grecia raman in topul preferintelor

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 mai este o sarbatoare asteptata de romani, pentru ca vine intotdeauna insotita de o minivacanta pe care, in ultimii ani, tot mai multi si-o petrec pe litoralul romanesc, in statiunile balneo, pe Valea Prahovei, iar mai nou ...

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, profesorul Mircea Dumitru, a fost votat presedinte in unanimitate de membrii prezenți la Adunarea Generala, in cadrul celei de-a IV-a conferinte a Balkan Universities Association (BUA,) care a avut loc la Tetovo, in Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, pe 30-31…

- Liderii tarilor membre ale Uniunii Europene au trimis joi un mesaj de fermitate Turciei, condamnand "actiunile sale ilegale persistente" din Marea Mediterana, cu cateva zile inainte de o intalnire cu Recep Tayyip Erdogan menita sa tempereze relatiile problematice, transmite AFP. O serie de incidente…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Sejururile intr-o destinatie de litoral au fost cele mai cautate de vizitatorii Targului de Turism al Romaniei, editia de primavara, confirmand ideea ca romanii cauta in aceasta perioada, in principal, sa-si asigure vacanta de vara, arata bilantul touroperatorului Christian Tour.

- Romania se mentine cu acelasi scor - 48 de puncte din maxim 100 - ca in urma cu un an si pe acelasi loc (25) la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia, in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat…