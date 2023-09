Turiștii români redescoperă marile oraşe din ţara lor. Braşov, pe primul loc în topul rezervărilor Brasovul este pe primul loc in topul oraselor cu cele mai multe rezervari pentru city-break (15.37% din rezervari), urmat de Bucuresti (12.83%), Sibiu (8.99%) si Cluj-Napoca (8.72%), potrivit platformei hoteliere online Travelminit, conform careia 45% dintre rezervarile de toamna efectuate au fost facute intr-un oras mare din Romania. Pretul mediu pentru camera dubla/noapte toamna aceasta, in intervalul septembrie – noiembrie 2023, este de 270 de lei. ”Vremea care se mentine calda si preturile mai mici sunt cel mai bun stimulent pentru calatoriile romanilor din aceasta toamna. Potrivit platformei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

