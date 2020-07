Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani pot calatori din nou in Turcia fara a intra in izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Din 15 august, tour-operatorii reiau cursele charter pentru Antalya, iar in Turcia testele aleatorii…

- Ministrul adjunct pentru protectia civila si gestionarea crizelor din Grecia, Nikos Hardalias, a declarat, sambata, ca pasagerii care ajung in Grecia cu avionul din Bulgaria si Romania trebuie sa prezinte dovada oficiala a unui test negativ pentru COVID-19, informeaza agentia elena de presa ANA. Decizia…

- Pasagerii care sosesc pe aeroporturile din Grecia, cu zboruri dinspre Romania si Bulgaria, incepand cu data de 28 iulie trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, in conformitate cu informatiile…

- In continuarea precizarilor transmise privind conditiile de intrare in Republica Elena prin punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena de la Kulata ndash; Promachonas, odata cu instituirea, la 1 iulie a.c., a noilor reguli aplicabile la intrarea cetatenilor straini in Republica Elena, Ministerul…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, considera ca persoanele sunt mai expuse la infectarea cu Covid-19 in țara, decat in Grecia sau in Bulgaria, doua dintre destinațiile de vara cele mai cautate de catre turiștii romani, noteaza Digi 24.Asta pentru ca atat Grecia, cat și…