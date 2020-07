Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in cursul zilei de 30 iulie 2020, autoritațile daneze au anuntat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Danemarcei, masuri care vor intra in vigoare la 1 august 2020, ora 00:00. Romania a fost inclusa pe lista țarilor „inchise”, alaturi de…

- Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a intreprins masuri pentru a afla situatia tuturor turistilor romani din Grecia si transmite informatii despre 16 persoane. Institutia precizeaza ca unii romani au refuzat ca situatia lor…

- Autoritațile belgiene au revizuit condițiile de intrare pentru cetațenii care intra in Belgia in scop turistic, iar Romania a fost inclusa in „zona portocalie”. Persoanelor care vin din Romania li se recomanda sa se testeze de COVID-19, daca apar simptome ale bolii. „In continuarea informațiilor referitoare…

- Autoritațile din Bosnia și Herțegovina au anunțat ca de joi cetațenii statelor membre, inclusiv romanii, vor fi nevoiți sa prezinte, la granița, un test negativ COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore, pentru a li se permite accesul, potrivit MAE.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis,…

- Creșterea numarului de cazuri noi de coronavirus impune restricții drastice. Italia a actualizat lista "zonelor roșii" și a adaugat trei noi țari din Europa. Romania se afla pe locul al patrulea la numarul de noi imbolnaviri pe continent.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Lituania a decis ca de luni, 13 iulie, sa interzica accesul cetațenilor romani, urmand ca masura sa fie reevaluata saptamanal in funcție de evoluția situației epidemiologice din Romania. Masura se aplica cu excepția celor care tranziteaza Lituania pentru intoarcerea…

- Testarea ar urma sa se incheie la sfarsitul lunii august si este facuta cu cea mai avansata metoda disponibila in acest moment. In toamna, autoritatile vor avea o imagine cu privire la procentul romanilor care au trecut prin infectie, pe cele 8 regiuni de dezvoltare. "Toate probele care sosesc…