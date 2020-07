Stiri pe aceeasi tema

- O coada de 12 kilometri s-a format la granița intre Bulgaria și Grecia și se așteapta șase ore, transmite MAE, precizand ca exista un flux de acces pentru mașinile inmatriculate in statele membre UE potrivit Mediafax.Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat in regim de urgența demersurile…

- Coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera Kulata – Promachonas are sambata la pranz o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 6 ore, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza informații de la Ambasada Romaniei…

- Un roman a așteptat, joi, impreuna cu familia lui, trei ore sa treaca granița in Grecia, dupa ce autoritațile elene au decis ca accesul dinspre Bulgaria sa se faca printr-un singur punct frontiera.Andrei a plecat joi cu familia in Halkidiki si a trecut prin singurul punct de frontiera deschis,…

- Ministerul Aafacerilor Externe (MAE) a anunțat ca s-a creat un flux separat pentru mașinile inmatriculate in UE, la intrarea in Grecia. Autoritațile din Grecia cauta și alte soluții pentru ca oamenii sa nu mai stea ore in șir la coada. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a facut apel pentru gasirea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a discutat, joi, la telefon cu omologul grec Nikos Dendias pentru a solutiona intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea, la 1 iulie, a noilor reguli privind intrarea…

- Turistii romani susțin ca s-a format o coada de 5 kilometri la singura intrare lasata deschisa in Grecia, iar intr-o ora se inainteaza 100 de metri. Testele pentru coronavirus se fac aleatoriu, iar romanii...

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile din Grecia au lasat deschis in perioada 1-15 iulie un singur punct de trecere al frontierei cu Bulgaria, și anume Kulata-Promachonas, pentru accesul in Grecia. Toate celelalte cinci puncte de trecere, folosite de mulți turiști romani in drumul cu…

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…