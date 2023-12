Turiștii pot merge în Kenya fără viză din 2024 Turiștii care planuiesc o vacanța in Kenya incepand cu anul 2024 nu vor mai avea nevoie de niciun fel de viza de intrare. Anunuțul a fost facut de președintele acestei republici africane, William Ruto, citat de CNN. Pentru a intra in Kenya, turiștii vor avea avea nevoie de o autorizație electronica de calatorie pe care o pot obține prin intermediul unei platforme digitale. Astfel, vizitatorii nu vor mai fi nevoiți sa depuna actele necesare formalitaților de obținere a vizei. „Kenya are un mesaj simplu pentru omenire: Bine ați venit acasa!” „Nu va mai fi necesar pentru nicio persoana, din orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

