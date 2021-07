Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima oara dupa foarte multa vreme, in Mykonos, insula petrecerilor non-stop din Marea Mediterana, nu a mai rasunat muzica. Autoritațile elene au interzis-o in toate localurile, ca masura impotriva COVID-19, dupa apariția unui focar. In plus, de la ora 1:00, a inceput carantina de noapte. In…

- Un incendiu in plina natura a stricat vacanta pentru sute de turisti romani plecati in Grecia. Focul s-a dezlantuit pe insula Mykonos, iar conationalii nostri aflati acolo au fost anuntati sa-si faca bagajele si sa plece acasa. Conform altor surse, turistii din Romania au fost informati, cateva minute…

- Manu San Felix, un biolog marin, incearca de 30 de ani sa convinga autoritațile sa ia masuri pentru a proteja o iarba de mare care crește doar in Marea Mediterana, Posidonia oceanica, și care este ameninațata atat de schimbarile climatice, cat și de acțiunile oamenilor, relateaza EuroNews. Importanța…