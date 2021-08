Turiștii nu stau mai mult de o noapte în Gorj Turiștii nu raman mai mult de o noapte in unitațile de cazare din județul Gorj. Cu toate acestea, numarul turiștilor sositi in judetul Gorj a crescut de 17 ori in luna mai 2021 fata de aceeași perioada din 2020. Potrivit Direcției de Statistica Gorj, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in judetul Gorj, in luna mai 2021 au insumat un numar de 6.744. Comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, sosirile turistilor in luna mai 2020 au inregistrat o crestere de 17 ori. In luna mai 2021, sosirile turistilor au inregistrat o crestere cu 24,1% fata de luna precedenta.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

