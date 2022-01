Turiștii neechipați nu au ce căuta pe munte. Salvamont lucrează non stop și preia sute de apeluri de ajutor Un numar de 104 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore la Dispeceratul National Salvamont. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, au fost salvate, in ultimele 24 de ore, 123 de persoane, iar 36 dintre acestea au fost predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. S-au mai primit 50 de apeluri prin care se solicitau sfaturi si informatii despre domeniile schiabile si traseele turistice din zona montana. Au fost primite: * cate 11 apeluri pentru Salvamont Sinaia si Salvamont Municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

