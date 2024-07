Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a urcat o pozitie in topul preferintei turistilor europeni si acum se afla pe locul patru, in conditiile in care 75% dintre cetatenii de pe continent si-au exprimat dorinta de a vizita statul elen in urmatoarele luni, o crestere de sase puncte procentuale fata de anul trecut, informeaza publicatia…

- Anunțul BCE Bancile din zona euro au raportat prima crestere din 2022 a cererii pentru credite de consum si imprumuturi ipotecare, arata datele unui studiu publicat, marti, de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg . De asemenea, datele BCE arata ca a continuat sa scada cererea de credite…

- S-a facut un studiu! Cererea de gaze naturale in Uniunea Europeana a fost in scadere timp de doi ani consecutivi, dupa un declin anual de 13,3% in 2022, cererea scazand cu inca 7,4% in 2023, la 12,72 milioane terajouli anul trecut, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).…

- Peste un sfert dintre tinerii din UE (25-34 de ani) inca locuiesc cu parinții, deși au un loc de munca. Procentul a crescut constant in ultimii șapte ani, pe masura ce chiriile și locuințele s-au scumpit, scrie biziday.ro. Datele Eurostat indica o creștere semnificativa, in ultimii ani, a numarului…

- Un artico l CNN prezinta o zona montana din Romania intr-un top al celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri de mai multe zile, pe unele dintre cele mai impresionante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a te bucura…

- Programul ”Romania Atractiva” este un important pas pe care il face tara noastra pentru a reactiva obiectivele culturale mai putin cunoscute, dar relevante pentru istoria si cultura nationala si europeana, a declarat, miercuri, Razvan Popescu, subsecretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor…