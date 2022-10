Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au afisat o dorinta de destindere in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, dupa tensiunile care au izbucnit la lumina zilei intre Paris si Berlin, scrie AFP. „Cooperarea dintre Germania si Franta, precum si dintre cancelar…

- O fetița, numita Lola, a fost descoperita intr-o cutie, in apropiere de cladirea din Paris in care locuia. Ultimele imagini cu ea o arata in timp ce mergea in spatele unei femei, in jurul orei locale 15:20. Trupul fetitei, descoperit intr-o valiza, in subsolul blocului din Paris unde locuia Un martor…

- Un oligarh rus a dat in judecata autoritațile franceze dorind sa recaștige accesul la doua iahturi ale sale sechestrate pe Coasta de Azur, scrie G4Media. Alexei Kuzmichev, unul dintre principalii acționari ai bancii rusești Alfa-Bank, care a fost sancționat de UE in luna martie pentru legaturile sale…

- Miliardarul rus Alexey Kuzmichev incearca sa obțina in instanța accesul la cele doua iahturi care i-au fost sechestrate de autoritațile franceze, care parte a sancțiunilor UE care il vizeaza in contextul razboiului din Ucraina, relateaza Reuters . Kuzmichev a dat in judecata autoritațile din Franța,…

- Luca Niculescu se va ocupa de la 1 septembrie de procesul de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, in cadrul Ministerului de Externe. Decizia de numire in aceasta funcție a fostului ambasador la Paris a fost semnata de premierul Nicolae Ciuca, informeaza Agerpres…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a atentionat miercuri pe francezi in legatura cu „marea schimbare” ce va veni odata cu toamna, prin „sfarsitul abundentei”, „al evidentelor” si „al lipsei de griji”, transmite AFP. „Traim o mare schimbare”, a spus Macron, revenind asupra unei recente „serii de…

- Deși s-a luptat din greu sa obțina recunoașterea paterna, Alain Delon nu a vrut niciodata sa-l recunoasca pe Ari Boulogne. Cu toate acestea, Ari a fost crescut de Edith, mama actorului, ca pe propriul sau fiu. Nascut pe 11 august 1962 la Paris, Ari Boulogne a fost dus rapid la New York de catre mama…

- Dorian Popa le-a povestit fanilor ca a trecut prin cea mai penibila situație din viața sa, aflandu-se intr-un restaurant din Paris. Atunci cand trebuia sa plateasca comanda, artistul a observat ca nu avea bani la el. „Am trecut prin cea mai penibila situație din viața mea. Eram intr-un restaurant și…