- Premierul scotian Nicola Sturgeon, lider al Partidului National Scotian (SNP), a declarat, marti, ca s-a saturat de Brexit, ca Scotia trebuie sa organizeze un nou referendum pentru independenta in 2020 si ca va solicita in curand prerogativele necesare pentru ca scrutinul sa aiba loc in conditii de…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va refuza sa se conformeze cererilor de a demisiona dupa eventuala retragere a increderii de catre Parlament din cauza crizei Brexit, urmand sa astepte demiterea de catre regina Elizabeta a II-a ori emiterea unui mandat de arestare, afirma surse guvernamentale.…

- Guvernul britanic anunța introducerea unui plan de reglementare a sederii temporare in UK, in cazul in care nu va exista un acord privind Brexit, renunțand astfel la blocarea liberei circulații a cetațenilor UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului condus de Boris Johnson, cetațenii UE care vor sosi…

- Guvernul britanic a renunțat la planul de a anula libertatea de circulație pentru imigranții din UE imediat dupa Brexit. Astfel, cetațenilor europeni li se va acorda drept de ședere temporara pe o perioada de trei ani. Luna trecuta, Guvernul de la Londra anunța anularea brusca, imediat dupa Brexit,…

