- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63%, in trimestrul II al anului, in crestere fata de trimestrul anterior, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul II 2023, a fost de 515.100, cheltuielile acestora insumand 1,276 miliarde de lei (in medie 2.479 lei/persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.”Numarul…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structuri de cazare turistica, precum hoteluri si pensiuni, a fost de 871.600, in primul semestru al anului in curs, cheltuielile acestora fiind de 2,222 miliarde de lei, cu o medie de aproape 2.550 lei/persoana, arata datele publicate, vineri, de Institutul…

- Incasarile din turismul international sunt prevazute sa urce constant in urmatorii 12 ani, de la 1,59 miliarde de lei in 2025 la 2,99 miliarde euro in 2035, in conditiile in care romanii cheltuiesc mai mult ca turisti in strainatate decat cheltuiesc turistii straini in Romania, potrivit Strategiei nationale…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, transmite Institutul National de Statistica. Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%, iar importurile…

- Ori de cate ori Finanțele anunța ca Finanțele au reușit sa atraga de la banci, interne și de afara, anumite sume de bani, sau contracteaza un imprumut de ordinul a 2-3 miliarde de euro, genereaza in media articol cu iz catastrofic. Finanțele nu se imprumuta ca așa vor ele ci ca sa respecte legislația…