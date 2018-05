Stiri pe aceeasi tema

- In antiteza cu viata de noapte agitata, Mamaia are si momente de respiro. In Satul de Vacanta, cunoscut drept capitala statiunii, miezul primei zile a sezonului estival face nota discordanta cu zgomotul, opulenta si aglomeratia cluburilor de noapte. Cea mai titrata statiune de la malul marii are si…

- Cu doar o zi inainte de minivacanta de 1 Mai, Ministrul Apelor si Padurilor a luat plajele la pas. In atentia lui au fost cele din statiunile la mare cautare: Mamaia si Vama Veche. Totodata, acesta a vrut sa afle de la turistii aflati pe plaja, ce ii nemultumeste. La finalul zilei vor fi facute rapoarte…

- Se fac ultimele pregatiri pentru un eveniment unic in Romania: „Seara Dobrogeana”. Este voba despre un spectacol cu peste 100 de dansatori si interpreti din toate minoritatile Dobrogei iar in acelasi pret, clientii vor primi si o cina cu preparate traditionale. Evenimentul va debuta in prag de 1 Mai,…

- Turistii care arunca mizerie pe plajele din Mamaia si Constanta vor fi amendati de anul acesta, a anuntat recent primarul Constantei, Decebal Fagadau, sesizari catre Politia Locala putand fi facute folosind aplicatia WhatsApp. Decebal Fagadau a declarat ca Politia Locala, impreuna cu operatorii de plaje…

- Vremea va fi deosebit de frumoasa in mini-vacanta de 1 Mai, iar valorile termice vor ajunge la 29 de grade Celsius. Romanii se pregatesc sa petreaca la mare sau la munte. Cei mai castigati sunt studentii care pot merge oriunde cu trenul fara sa plateasca vreun leu. "Studentii inmatriculati…

- Decebal Fagadau a declarat ca Politia Locala, impreuna cu operatorii de plaje si cu reprezentantii Apelor Romane si administratorul plajelor vor desfasura o campanie de sensibilizare a turistilor pentru ca acestia sa pastreze curatenia. „Anul acesta, Politia Locala va fi extrem de activa si…

- Jandarmii montani din cadrul IJJ Prahova au intervenit, duminica la pranz, pe Valea Peleșului, din Sinaia, pentru recuperarea a 14 persoane care au incercat sa coboare pe acest traseu, ignorand avertismentul autoritaților. Turiștii s-au trezit, la un moment dat, ca nu mai pot inainta, din cauza terenului…

- Au mai ramas patru zile pana la editia a cincea a Maratonului Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania si din alte tari s au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre, de duminica, 25 martie,…