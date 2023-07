Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani care au planificate vacanțe in Grecia trebuie sa fie extrem de atenți in aceasta perioada. Incendiile de vegetație fac prapad, inclusiv insulele turistice fiind afectate.Corfu a devenit cea mai recenta insula greceasca care a emis un ordin de evacuare, in timp ce țara se confrunta…

- Mii de turisti sunt evacuați de pe insula Rhodos, Grecia, din cauza incendiilor. Printre ei se afla și aproximativ 30 de romani. Focul a scapat de sub control, iar autoritatile elene par complet depașite. Mii de turisti si localnici au fost nevoiti sa paraseasca mai multe sate de pe insula greceasca…

- Grecia este in alerta din cauza incendiilor de vegetație. O ampla operațiune de salvare a fost declanșata, iar zeci de mii de oameni au fost evacuați din casele și hotelurile de pe insula Rodos.

- Turiștii și locuitorii se adapostesc in școli și pe stadioanele de sport dupa ce un incendiu de vegetație pe insula greceasca Rodos a amenințat intreg litoralul. Mii de turiști și rezidenți s-au adapostit in școli și stadioane interioare duminica (23 iulie) pe fondul unui incendiu pe insula greceasca…

Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale...

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- Nave ale pazei de coasta și peste 30 de ambarcațiuni private au evacuat cel puțin 2.000 de persoane, inclusiv turiști, de pe plajele din apropierea zonelor Kiotari și Lardos din sud-estul insulei Rodos.

- Operatiune contracronometru.Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu avem informatii de la autoritati daca sunt si romani acolo, insa avand in vedere faptul ca Grecia este o destinatie turistica preferata de romani in aceasta perioada a anului, nu este exclus ca printre ei sa se afle si conationali. Stire…