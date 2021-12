Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de cazare din satiunea Ranca, din Muntii Parang, se confrunta cu probleme importante in privinta aprovizionarii cu apa, desi este o zona cu precipitatii si cu izvoare, dar care nu au fost captate in totalitate

- Doi moldoveni, care au ajuns ilegal in Ucraina prin regiunea transnistreana, au fost transmiși autoritaților naționale pentru continuarea cercetarilor și luarea masurilor legale ce se impun. Mai mult ca una din persoanele readmise este data in cautare de catre poliție.

- Numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective ,in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie, a fost de 615.400, cheltuielile acestora insumand 1,432 miliarde lei, anunța Institul Național de Statistica. Numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile…

- “Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in trimestrul III 2021, a fost de 419,6 mii, cheltuielile acestora insumand 928,4 milioane de lei. Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in perioada 1.I…

- La munte, stratul de zapada a crescut, iar partiile sunt pregatite sa-i primeasca pe iubitorii sporturilor de iarna. In Parang și in județul Cluj, s-a dat deja startul sezonului de ski, in timp ce pe Valea Prahovei, turișții sunt nevoiți sa urce la cota 2.000 daca vor sa se bucure de zapada din belșug.…

- „Drumul curat provoaca blocarea statiunii Ranca. Valuri de turisti vin in statiune, pe DN 67C! Utilajele CNAIR actioneaza non-stop pentru a mentine drumul deschis si circulatia rutiera in conditii de siguranta!”, transmite, duminica dupa amiaza, pe Facebook, CNAIR. Intr-o interventie telefonica la…

- Turistii sunt asteptati sa isi petreaca vacanta de 1 Decembrie in statiunea Ranca, din Muntii Parang, care se afla pe Transalpina, la o altitudine de aproximativ 1.600 de metri, deorece a nins vineri.

- La cateva ore dupa ce reprezentanții supermarketurilor Cora au anunțat ca vor primi persoane nevaccinate, ANPC anunța ca inchide doua din cele 4 magazine timp de șase luni. Echipe de control ale...