Turiștii care merg în Thailanda intră în carantină, chiar dacă sunt vaccinați Thailanda a decis sa reinstituie carantina obligatorie pentru turiști din cauza îngrijorarilor legate de raspândirea noii variante Omicron. Toți calatorii straini care ajung în statul asiatic, chiar daca sunt vaccinați, vor fi obligați sa stea în carantina timp de 7 sau 14 zile, în funcție de rezultatul testului PCR.



Turiștii care merg acolo trebuie sa fie vaccinați, sa aiba test PCR negativ și o asigurare care sa acopere riscul COVID-19 în valoare de cel puțin 100.000 de dolari. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

