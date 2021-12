Turiștii care călătoresc în Coreea de Sud sunt obligați să stea în carantină Coreea de Sud reintroduce carantina obligatorie pentru toți turiștii. Decizia a fost luata din cauza temerilor legate de tulpina Omicron descoperita in Africa de Sud. Carantina este obligatorie pentru toți turiștii straini, indiferent daca sunt vaccinați anti-coronavirus, conform EFE și Agerpres. Masura intra in vigoare din 3 decembrie si se va aplica pana in data de 16 decembrie. Turistii sud-coreeni sau rezidentii straini care se intorc in tara vor intra intr-o carantina de 10 zile la domiciliul lor, iar cei care au viza de scurta durata (pentru deplasarile de afaceri) vor sta in carantina in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

