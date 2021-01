Turiștii care au ales marea de Revelion au avut parte de un spectacol unic Convinsi ca asa cum va fi prima zi asa le va merge tot anul multi turisti aflati la munte au inceput 2021 tot cu o petrecere. In schimb, cei care au ales marea au avut parte de un spectacol senzational. Vantul a adiat bland, iar cerul era de dimineata rosu portocaliu. Doi tineri curajosi chiar s-au aruncat in valurile inspumate si reci. Rasaritul a fost mirific. Pe o mare linistita, ca in palma, soarele s-a ridicat demn, a alungat norii si a adus promisiunea unui inceput spectaculos. Mihai Nenciu, Sportiv: "Vremea este senzationala, avem parte de un inceput de an care arata ca un inceput de primavara.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

