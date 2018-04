Turiștii care arunca gunoaie pe plaja din Mamaia pot fi reclamați pe WhatsApp, a anunțat primarul Constanței, Decebal Fagadau. Poliția locala impreuna cu administratorii plajelor vor incepe o campanie de informare a turistilor pentru ca acestia sa pastreze curatenia atat in oraș, cat și in stațiuni, conform Mediafax. Daca regulile nu vor fi respectate și turiștii vor arunca gunoaie, aceștia vor fi amendați. Oricine poate depune o sesizare pe WhatsApp pentru a anunța Poliția Locala. „Anul acesta, Politia Locala va fi extrem de activa si in zona statiunii Mamaia, zona centrala, zona turistica a…