Turiștii care ajung pe litoral de 1 Mai sau in sezonul estival au posibilitatea sa viziteze cele mai importante puncte de atracție turistica din Constanța și Mamaia cu autobuzul etajat. In funcție de cat de mult vrei sa te plimbi, platești intre 1,5 lei și 5 lei biletul și poți vedea Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursa Maritima, Gara maritima, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic “Tomis”, Delfinariu, Satul de Vacanța sau Cazinoul din Mamaia. Regia Autonoma de Transport in Comun – RATC…