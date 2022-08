Stiri pe aceeasi tema

- Un rechin de 3 metri, vazut aproape de tarm in Grecia! In ultima vreme, asta șid atorita invadarii mediilor de vanatoare, rechinii au inceput sa apara și in zonele populate. Recent, un rechin de 3 metri, vazut aproape de tarm in Grecia, a speriat turiștii aflați aici. Insula este des vizitata de romani.…

- Turistii bogati care vin in Europa ar urma sa sprijine vanzarile grupurilor de lux LVMH, Kering si Hermes in trimestrul doi din 2022, ajutandu-le sa compenseze impactul restrictiilor din China, transmite Reuters.

- Vara este toi la Paris, iar piata de la intrarea in Luvru este ocupata cu vanzatori care vand apa sau suveniruri Turnul Eiffel. Printre ei, turistul american Chris Walkley se bucura de prima sa vizita in Franta, facand selfie-uri cu iubita sa langa piramida de sticla a muzeului de arta.

- * Recent, unele site-uri anuntau prapad, temperaturi de peste 40 de grade, insolatii, naduseala, jale; dupa cum multi ar spune, nu-i vreme de stat in oras, pe asfaltul topit, ci vreme de balacit la mare, in statiuni - de unde avem stiri proaspete (mai proaspete decat mancarurile din anumite localuri…

- In stațiunea turistica TAȘNAD, la liceul din localitate, se pregatesc elevi pentru Turism și Alimentație doar in clase cu predare in limba maghiara! Copiii romanilor din zona și orașul Tașnad nu au acces la invațamant in limba materna la specializarea Turism și alimentație deși traiesc in Romania. Elevii…

- In fiecare zi, aproximativ 3.500 de dolari in monede sunt aruncate in Fontana di Trevi din Roma. Turiștii care viziteaza locația arunca monede și iși pun dorințe. Scena a devenit celebra in filmul „Trei monede in fantana” din 1954. Astazi este mana de aur pentru o organizație caritabila locala. Recent,…

- „Amnesia (Amnezie – n.red.)”, „Jack Haze (Jack ceața – n.red.)” și „ Night Nurse (Asistenta de noapte – n.red.)” sunt printre tulpinile de marijuana la vanzare intr-o camioneta din Bangkok, comercianții profitand de cererea strainilor și a localnicilor pentru noua substanța decriminalizata, transmite…

- Un roman, fost manager al unei companii din Noua Zeelanda, a fost condamnat la 11 luni de inchisoare la domiciliu, dupa ce a recunoscut ca a luat mita pentru atribuirea unor contracte de intreținere a drumurilor, scrie stuff.co.nz . La inceputul acestui an, Oficiul de Fraude din Noua Zeelanda a pus…