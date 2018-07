Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 260 de persoane au ramas blocate pe vulcanul Mount Rinjani de pe insula Lombok, in urma alunecarilor de teren provocate de cutremurul de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter, care a avut loc duminica in Indonezia, relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Peste 500 de persoane sunt blocate pe Muntele Rinjani de pe insula Lombok din Indonezia, care a fost afectata duminica de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Numarul celor decedati in urma cutremurului a ajuns la 16, iar peste 67 de persoane…

