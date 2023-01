Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au bucurat de cateva zile de vreme frumoasa, la inceputul lunii ianuarie. Insa, iarna iși intra in drepturi. Sunt așteptate ninsori și temperaturi sub pragul inghețului. In Bucuresti sunt preconizate ninsori pe 11 ianuarie. Insa, vom avea si zile calde, cu soare, marcate de temperaturi de…

- In București, Tamiflu e de negasit, iar in țara sunt doar cateva farmacii care dețin una-doua cutii de antiviral. Ministrul sanatații susține insa ca nu e penurie. „Situația se va normaliza. Cererea a explodat exact in timpul zilelor de vacanța, cand depozitele nu au mai lucrat”, a declarat Florina…

- Vacanța de sarbatori este la final, iar zecile de mii de romani s-au incolonat pe „drumul așteptarii” – DN1. In Comarnic și Bușteni se așteapta in coloana. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti –…

- Valorile de trafic rutier sunt ridicate luni, in jurul pranzului, pe drumul national DN 1, in Valea Prahovei, circulandu-se in coloana, pe ambele sensuri, la Comarnic si la Busteni, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Conform sursei citate, la Comarnic se circula…

- Pe acelasi sens de mers se circula ingreunat si in statiunea Busteni, unde coloana de vehicule este de un kilometru.Se mai circula in conditii de aglomeratie si intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul de coborare Brasov catre Ploiesti, fiind formata coloana de autovehicule care se deplaseaza…

- Direcția Naționala Anticorupție lanseaza azi concursul pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror icu funcții de execuție, potrivit unui comunicat al instituției. Condiția principala de inscriere o reprezinta o vechime de cel puțin zece ani in funcția de procuror sau judecator. Se ia in…

- 15-16 regiuni de inspiratie sovietica sunt nocive pentru dezvoltarea Romaniei! Dimensiunile modeste ale unor astfel de constructii, multe dintre acestea sub un milion de locuitori, ar crea un handicap suplimentar structurilor teritoriale in raport cu cele similare europene. Ar fi incapabile de strategii…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei recomanda reorganizarea teritoriala totala a țarii, prin reducerea numarului de județe la 15. Astfel, printre județele care ar urma sa dispara se numara și Bistrița-Nasaud. Soluția cea mai buna pentru reducerea cheltuielilor bugetare este renunțarea la mai bine…