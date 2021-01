Stiri pe aceeasi tema

- Rata destul de mare a cazurilor pozitive de COVID-19 descoperite la pacienții care s-au adresat Spitalului Municipal Turda și care au fost nevoiți sa faca testul COVID, in ultimele 3 saptamani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inca 3.350 de persoane au fost infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, acestea fiind cazurile confirmate dupa efectuarea a 12.234 de teste. Pana astazi, in Romania au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați…

- Patru lei aflați intr-o gradina zoologica din Barcelona au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus.De asemenea, doi angajați de la gradina zoologica au primit rezultate pozitive pentru COVID-19 dupa testare, scrie digi24.ro. Trei femele numite Zala, Nima și Run Run, dar și un mascul pe nume Kiumbe…

- Opt instituții de invațamant general din țara activeaza la distanța din cauza carantinei, ca și in cazul a 262 de clase. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 401, iar 8522 de elevi au fost plasați in regim de autoizolare. Totdata, 426 de cadre didactice au fost confirmate cu noul Coronavirus…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si candidat din partea PSD pentru un mandat de parlamentar, afirma ca sute de mii de persoane din Romania au trecut deja prin infectia cu SARS-CoV-2. El afirma ca Romania trebuie sa faca mai multe teste pentru…

- In premiera pentru industria HoReCa, turiștii care vor sa se cazeze in hoteluri vor fi testați la intrarea in unitațile de cazare. Pentru a-și acoperi din pierderile provocate de pandemie, unii hotelierii au decis sa apeleze la testarea rapida pentru a crește nivelul de incredere al turiștilor și ca…

- Perioada sarbatorilor este una in care in mod obișnuit era productiva pentru hotelieri. Din cauza pandemiei mulți exclud varianta de a-și petrece sarbatorile in afara localitații sau posibilitatea de a pleca 2-3 zile la munte. Hotelierii au gasit o soluție pentru a crește increderea oamenilor, iar de…

- Situație revoltatoare la Institutul Oncologic din București, unde luni sute de bolnavi de cancer au fost nevoiți sa aștepte intr-un spațiu inchis pentru a putea fi testați anti-Covid, scrie Digi24. Testul este obligatoriu inainte de internarea in spital pentru efectuarea de citostatice sau alt tip de…