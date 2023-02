Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de turisti straini a fost surprins, joi, de o avanlansa produsa in Masivul Rodnei, anunta Salvamont Romania. Din primele informatii reiese ca o persoana a murit si alte doua sunt disparute. Seful Salvamont Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, pentru News.ro, ca turistii sunt din Polonia. La interventie…

- Fostul Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața, 31 decembrie 2022, la 95 de ani.Biroul de presa al Sfantului Scaun a anunțat ca Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața la ora 9:34, in reședința sa de la Manastirea Mater Ecclesiae, pe care Papa emerit, in varsta de 95 de ani, și-a…

- UPDATE: Persoana care intrase in stop cardiorespirator a murit, dupa incendiul care a cuprins apartamentul din Pantelimon. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul…