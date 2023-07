Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale inregistrate in nordul statului indian Uttar Pradesh au provocat moartea a cel putin 34 de persoane in ultimele 24 de ore, a relatat luni postul de radio All India Radio (AIR), transmite agentia Xinhua, potrivit digi24.ro .

- VIDEO + FOTO | Tragedie pe o autostrada din India: Au ars de vii in autobuzul cuprins de flacari - Zeci de oameni au murit.Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte opt ranite dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de vineri spre sambata pe o autostrada din statul Maharashtra in vestul Indiei,…

- India se topeste sub un val de caldura extrema. Cel putin 96 de oameni au murit, dupa ce termometrele au aratat si 45 de grade la umbra. Vara nu este relaxanta si placuta peste tot in lume. Un val de caldura extrema face prapad in India. Acolo, cel putin 96 de oameni au murit. Canicula afecteaza in…

- Autoritatile indiene fac eforturi pentru a indeparta urmarile accidentului feroviar de vineri seara, in care au murit 275 de oameni. 1.200 au fost raniti, unii grav. Numarul deceselor a fost revizuit in minus dupa ce s-a constatat ca unele corpuri au fost numarate de doua ori.

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in provincia Avellino din centrul Italiei, in urma inundațiilor. Ploile torențiale din ultimele ore au dus la noi inundații devastatoare, in regiunea aflata in apropiere de Napoli.

- Italia este in continuare afectata de ceea ce autoritatile numesc cele mai grave inundatii din ultima suta de ani. Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si comunitati intregi sunt devastate.