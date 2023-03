Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Doua rulote inchiriate din Alba, folosite la trafic de droguri. Tineri prinși in Albania cu 260 de kilograme de cannabis Patru tineri care au inchiriat doua autorulote din Alba Iulia au fost prinși in Albania cu 260 de kilograme de cannabis, in urma unei acțiuni de amploare a autoritaților albaneze. …

- Un fost vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor de Medicamente din Romania a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucuresti pentru 30 de zile, alaturi de un alt cetatean roman, intr-un dosar privind producerea unor mari cantitati de droguri (metamfetamina), au confirmat surse

- Doi barbați au fost reținuți, marți, de procurorii DIICOT Mureș, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, deținere de droguri de risc și de mare risc in vederea consumului și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Ulterior, cei doi au fost arestați…

- In perioada 8 – 9 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul... The post Percheziții la Arad și Nadlac. Doi barbați arestați pentru trafic de droguri appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- AREST… Arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, cei doi traficanți barladeni prinși in flagrant și-au incercat, inca o data, norocul in fața judecatorilor. Au cerut inlocuirea masurii arestului preventiv cu o masura mai ușoara privativa de libertate, dar s-au lovit de refuzul magistraților.…

- CERERE… Trimiși in spatele gratiilor, in arest preventiv, cei 8 barladeni acuzați de trafic de droguri vor mai sta, o perioada, dupa gratii. Și asta dupa ce magistrații au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile chiar daca toți cei 8 au cerut inlocuirea masurii privative de libertate…

- Polițiștii brașoveni au efectuat 12 percheziții, in urma carora au reținut 7 persoane pentru trafic de minori. In timpul cercetarilor, asupra suspecților s-au gasit și droguri de mare risc

- CERERE… Trimiși in spatele gratiilor, in arest preventiv, barladenii acuzați de trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat vor mai sta, o perioada, dupa gratii. Și asta dupa ce magistrații au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile, chiar daca inculpații au…