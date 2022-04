Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua fete care au fost declarate de rude disparute in weekend au fost gasite de polițiști. Prima a fost gasita fata din Gioseni, care ajunsese la niște rude de la Faraoani. Azi- dimineața, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Suceava au depistat-o…

- La data de 06 aprilie a.c, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu cei din cadrul Politiei orașului Buhusi, Postului de Politie Blagesti si luptatorii pentru acțiuni speciale, au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara emis de Tribunalul Bacau. Percheziția a avut…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au intervenit miercuri seara in parcul Cancicov, dupa ce un barbat a observat o vulpe care se plimba nestingherita și a sunat la 112. Jandarmii bacauani s-au deplasat imediat și au verificat zona, dar animalul nu a mai fost vazut. In cazul…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montani Slanic Moldova au intervenit in sprijinul unui barbat din Brașov, care s-a ratacit cu mașina pe un drum forestier. Seara trecuta, in jurul orelor 20.48, barbatul a anunțat prin apel la 112 ca s-a ratacit in padure urmand indicațiile unei aplicații telefonice…

- In aceasta noapte, in jurul orelor 02.00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau a observat, pe strada Ionița Sandu Sturza, doi barbați care transportau bagaje voluminoase. Dupa ce i-au interceptat, jandarmii au procedat la verificarea bagajelor aflate asupra lor, fiind gasite…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Buciumi au identificat și reținut doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. O femeie de 71 de ani, din Onești, a sesizat polițiștii din Buciumi cu privire la faptul ca, in noaptea de 09/10.03.2022, persoane necunoscute ar fi sustras din…