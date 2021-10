Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti care au plecat pe munte in pantaloni scurti si adidasi au fost recuperati de salvamontistii si jandarmii montani din judetul Alba. Acestia nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Jandarmii si salvamontistii au intervenit sambata seara pentru recuperarea a trei barbati care s-au ratacit in zona montana din judetul Alba. Cei trei erau in pantaloni scurti si adidasi.

- Jandarmii si salvamontistii au intervenit pentru recuperarea a trei barbati care s-au ratacit in zona montana din judetul Alba. Cei trei erau in pantaloni scurti si adidasi, conform news.ro. ”Ieri, in jurul orei 19.00, jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Rosia Montana au fost solicitati…

- CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de Rapid, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I. In minutul 27, Albu i-a pasat decisiv lui Balan, care a scapat singur cu portarul advers și a deschis scorul. Chiar inainte de pauza, giuleștenii au inscris din nou prin Balan, insa…

- In urma investigațiilor de specialitate intreprinse de polițiștii salajeni, in cursul zilei de ieri, 9 septembrie, au fost identificate persoanele banuite de comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului. Astfel, polițiștii Postului de Poliție Crasna au identificat o femeie, in varsta de 50 de ani,…

- Din cauza exploziei numarului de cazuri din ultimele zile, managerii spitalelor spun ca in curand vor ramane fara locuri libere la Terapie Intensiva. Spre exemplu, la Institutul Marius Nasta din Capitala deja nu mai e niciun pat disponibil pentru cei aflați in stare critica, informeaza Realitatea. Sunt…

- CFR Cluj a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 6. Ciprian Deac i-a pasat lui Omrani dar francezul nu s-a descurcat in fața porții. Dupa trei minute, argeșenii au replicat prin Tanase.…

- Duminica, in jurul orei 00.50, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa au fost sesizați de dispeceratul IJJ Maramureș despre faptul ca 4 turisti din Germania, soi adulți cu doi copii minori, si doi polonezi, s-au ratacit in zona Negoiescu și au solicitat sprijin prin SNAU 112. A fost…