- Politistii din Olt cauta un barbat, de 47 de ani, din comuna Brastavațu, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ieri, in jurul orei 23:00, polițiștii Secției nr. 10 Rurala Vișina au fost sesizați de un barbat, ca, la data de 21 iunie 2022, fratele sau, BARBU VIOREL, de 47 de ani,…

- Politistii din Cluj Napoca au dat publicitatii fotografia autoturismului cu care a calatorit tanara al carei cadavru a fost gasit, impachetat in saci menajeri, in apropierea unei benzinarii dezafectate, in localitatea bihoreana Cornitel.

- O altercație bizara a avut loc noaptea trecuta in localitatea Ivesti din Galati. Doua clanuri s-au confruntat cu sabii si cutite chiar in mijlocul strazii. Sapte oameni au ajuns la spital, doi dintre ei in stare grava. Politia si jandarmii au intervenit ca sa desparta gastile, iar mascatii au blocat…

- Politia a demarat o ancheta pentru a stabili adevarata cauza a mortii unui barbat peste care a trecut un camion, in noaptea de marti spre miercuri. Acesta fost inregistrat initial ca victima a evenimentului rutier, produs pe E85, in apropiere de Buzau.

- Politistii si procurorii gorjeni au documentat activitatea infractionala a unui tanar de 28 de ani, suspectat de comiterea infractiunilor de santaj si camatarie. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au fost sesizati de cat...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia numitei TULUC ANA MARIA, de 15 ani, din mun.Bacau, județul Bacau. La data de 10 aprilie a.c., tanara ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,69 m, greutate 58 de kilograme, ochi caprui,…