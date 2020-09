Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac a fost dat in judecata in legatura cu modul in care a gestionat cazurile de COVID-19 din statiunea de schi Ischgl, unde la inceputul acestui an s-a semnalat un focar de infectii cu noul coronavirus, care s-a raspandit apoi in Europa, noteaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Peste…

- O asociație pentru apararea drepturilor consumatorilor a dat in judecata guvernul austriac pentru modul in care a gestionat epidemia de coronavirus din stațiunea Ischgl, scrie BBC. Autoritațile au declarat ca au acționat pe baza a ceea ce se cunoștea la vremea respectiva despre infecția cu SARS-CoV-2.

- Magistratii Curtii de Apel Constanta au fixat primul termen in recurs pe data de 14 octombrie. Cei 20 de copii solicitau, prin parintii lor, majorarea alocatiei de hrana, a asistentei sociale, dar si o suma de bani lunara pentru nevoi personale. Reclamantii au pierdut initial procesul, dar au atacat…

- Dosarul in care omul de afaceri Ioan Opre și Pompei Dumitru au fost trimiși in judecata de catre procurorii DIICOT, pentru trafic de droguri și proxenetism, trebuie remediat din cauza unor neregularitați. Totodata, procurorii trebuie sa comunice in termen de 5 zile daca mențin soluția de trimitere in…

- Spitalul Județean de Urgența Arad va fi dat in judecata pentru defaimare de o tanara de 18 ani care susține ca ar fi fost rugata de catre medici și asistente sa accepte internarea cu diagnosticul COVID-19.Asta in condițiile in care tanara, care s-a prezentat la spital cu o temperatura de 37,4 grade,…

- Un barbat care a amenințat o alta persoana și i-a cerut sume importante de bani a fost trimis in judecata dupa ce procurorii bistrițeni au finalizat cercetarile in dosarul penal in care acesta era cercetat. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, inculpatul este cercetat pentru…

- Fostul director al Directiei Operationale din Aeroportul Baneasa, Bogdan Ion MItrut, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru comiterea infractiunii de complicitate trafic de influenta si a unei persoane fizice, sub control judiciar, pentru trafic de influenta.