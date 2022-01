Stiri pe aceeasi tema

- Ro-Vaccinarea anunța ca Romania are aproape opt milioane de vaccinați. Din aceștia, un sfert au facut deja și doza booster. Iata mesajul de final de an al celor de la Ro Vaccinare. A fost un an cu multe provocari și vrem sa va mulțumim tuturor celor care ați fost și sunteți alaturi de noi.…

- In raportul lunar din noiembrie, Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania a constatat o creștere exploziva, de aproape cinci ori, a cazurilor de intervenții fața de situația din ultimii ani. Directorul Asociației, Sabin Cornoiu: Am vazut tot mai mulți oameni pe munte, speram ca aceștia…

- Doi turisti, un barbat si o femeie, au fost salvati, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-au ratacit in Muntii Macinului, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din Galati, a alertat autoritatile la numarul unic…

- Doua aliante ale pensionarilor din judetele Galati si Valcea, afiliate la Federatia Nationala "Solidaritatea" a Pensionarilor din Romania (FNSPR), vor organiza joi, 11 noiembrie 2021, un miting de protest la sediul Ministerului Muncii si al Presedintiei Romaniei, din cauza "deprecierii vietii romanilor…

- Pacienții din Romania sunt puși pe drumuri din cauza unui vid din contractul cadru al medicilor de familie cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Oamenii nu pot sa faca unele analize in cabinet atunci cand se duc la consultații, ci trebuie sa vina in afara programului pentru ca investigațiile respective…

- In vreme ce alte mari orase din Romania se lupta cu criza caldurii si apei calde, la Galati problema a fost transata in urma cu cativa ani. Sistemul de termoficare era in faliment, astfel ca Primaria a decis sa-l inchida, recurgand la solutii alternative. Concret, cetatenii au primit subventii pentru…

- 24 de ore din 24, salvatorii ii ajuta pe cei care au nevoie de ei. „Cei din mașinile roșii", așa cum sunt numiți cei de la SMURD, sunt gata oricand sa intervina, mai ales acum cand presiunea pe sistemul de urgența este din ce in ce mai mare.,,Am inceput ziua cu o alarma, o intervenție la transportul…

- Valul patru nu doar ca ne-a gasit, din nou, nepregatiți, ci, conform anunțului facut de ministrul interimar al Sanatații, pune presiunea pe situația din spitale. Astfel, oficialul spune ca sunt șanse mari ca in curand medicii și autoritațile sa nu mai aiba soluții in lupta cu virusul din China.