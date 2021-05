Turişti care au făcut COVID pot merge în Grecia sau Bulgaria fără teste PCR sau vaccin Vin vacantele si odata cu ridicarea restrictiilor, au explodat rezervarile. Pentru calatoriile in Europa se stie ca va fi nevoie de certificat de vaccinare si de testare, dar una dintre conditiile mai putin cunoscute si explicate de autoritati se refera la prezentarea unei dovezi ca o persoana a facut COVID-19. Romanii care nu sunt vaccinati pot merge in vacanta in Grecia sau Bulgaria, de exemplu, cu un astfel de document, potrivit digi24. Romanii care au fost diagnosticati pozitiv cu noul coronavirus pot sa mearga in vacanta in Grecia sau Bulgaria… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

