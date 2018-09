Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, marti seara, pentru recuperarea unui grup de opt turisti care au solicitat sprijinul salvatorilor in conditiile in care au ramas pe traseul Jepii Mici dupa lasarea intunericului, iar un membru al grupului are probleme medicale.

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, marti seara, pentru recuperarea unui grup de opt turisti care au solicitat sprijinul salvatorilor in conditiile in care au ramas pe traseul Jepii Mici dupa lasarea intunericului, iar un membru al grupului are probleme medicale informeaza news,roPotrivit…

- Trei persoane au ramas blocate pe o stanca, pe muntele Cozia, in timp ce coborau, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.

- Doi turisti, o femeie in varsta de aproximativ 60 de ani si un barbat in varsta de 52 de ani, au fost recuperati de pe munte, joi noapte, de salvamontistii din Busteni. Femeia se ratacise pe untranseu din zona Valea Alba, iar barbatul se accidentase pentru ca abordase un traseu dificil pe Jepii Mici.

- Salvamontistii din Busteni intervin, joi seara, pentru recuperarea unui barbat accidentat, dar si pentru cautarea unei femei care s-a ratacit pe munte. Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, prima interventie are loc pe Valea Caraimanului, in zona Jepii Mici, unde un barbat s-a accidentat dupa…

- Este alerta in aceste momente pe munte, acolo unde un turist a cazut intr-o prapastie. Turistul a alunecat si a cazut in valea Jepii Mici, iar salvamontistii din Busteni au intervenit imediat.

- Salvamontistii din intreaga tara au avut, in prima jumatate a anului, peste 3.700 de interventii, in crestere cu peste 19 la suta fata de perioada silimara a anului trecut. Au fost salvate peste 4.300 de persoane, in timp ce 15 oameni si-au pierdut viata pe munte.Asociatia Nationala a salvatorilor…

- Salvamontistii au reusit, duminica dimineata, dupa o aproximativ unsprezece ore de la alarma, sa recupereze trupul instructorului care si-a pierdut viata dupa ce a cazut intr-o prapastie in zona de creasta a Masivului Fagaras, in sectorul din apropierea Varfului Moldoveanu.