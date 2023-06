Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Sibiu intervin miercuri seara pentru recuperarea a trei turisti belgieni, blocati pe o portiune cu zapada in Muntii Fagaras. Cele trei persoane nu sunt echipate corespunzator și nu mai pot inainta.

- Operațiune de salvare contracronometru vineri seara in munții Bucegi pentu recuperarea mai multor turiști rataciți. Salvamontiștii anunța ca 5 persoane au ramas blocate in zapada spre Varful Omu. Citește și: Transalpina se redeschide circulației weekend-ul viitor – secretar de stat Cinci persoane sunt…

- Salvamontiștii din Sibiu intervin luni dimineața pentru a cobori de pe munte o persoana decedata. Șeful Salvamont Romania a declarat la Digi24 ca este vorba... The post Salvamontiștii transporta o persoana decedata gasita, dupa indelungi cautari, in Munții Fagaraș. Intervenția este de lunga durata appeared…

- Operatiunea de salvare a inceput marți, 30 mai, inainte de pranz, și a fost deosebit de dificila intrucat olandezii erau blocați intr-o zona periculoasa din Muntii Fagaras.Doi turisti olandezi care au ramas blocati pe un versant abrupt, in zona Valea lui Stan, au fost recuperati cu un elicopter, informeaza…

- Salvamontistii din Arges intervin, marti, pentru salvarea a doi turisti olandezi care au ramas blocati pe un versant abrupt, in zona Valea lui Stan."Apelul a venit la 10,59 din partea unui turist care a iesit din vale special ca sa sune 112, spunand ca se aud strigate de ajutor de pe versantul stang…

- Patru turisti din Valcea au fost recuperati, sambata, de salvamontisti, dupa ce au urcat spre Varful Omu fara sa fie echipati corespunzator, o femeie ajungand aproape in stare de hipotermie.

- Salvamontisti din doua judete intervin, sambata seara, pentru recuperarea a patru turisti care au urcat la Varful Omu neechipati corespunzator. Una dintre turiste, proaspata mamica, este epuizata si aproape de a intra in hipotermie, in conditiile in care sus, pe munte, ploua si vantul sufla cu putere.…

- FOTO-VIDEO: Doi baieți și o fata au ramas blocați in Cheile Ramețului. Salvamontiștii au intervenit pentru evacuarea acestora Trei tineri, doi baieți și o fata, studenți la Sibiu și Cluj-Napoca, au ramas blocați joi, 13 aprilie, in Cheile Ramețului. Aceștia au traversat cheile pe firul apei, cu intenția…