Turistă ucisă de vaci în Alpii austrieci O excursionista in varsta de 40 de ani din Alpii austrieci si-a pierdut viata dupa ce a cazut victima atacului unei turme de vaci, iar cele doua fiice ale sale au fost ranite in urma acestui incident rar, a anuntat Politia austriaca, citata de AFP. Femeia, originara din regiune, se afla in excursie, miercuri, cu […]

- O excursionista in varsta de 40 de ani din Alpii austrieci si-a pierdut viata dupa ce a cazut victima atacului unei turme de vaci, iar cele doua fiice ale sale au fost ranite in urma acestui incident rar, scrie AGERPRES.

