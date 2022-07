Turistă româncă, ucisă de un rechin în Egipt: Al doilea caz în mai puțin de 24 de ore Turista romanca, ucisa de un rechin in Egipt: Al doilea caz in mai puțin de 24 de ore Turista romanca, ucisa de un rechin in Egipt: Al doilea caz in mai puțin de 24 de ore Trupul unei turiste romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit la cateva ore dupa un atac care a provocat moartea unei austriece in varsta de 68 de ani, au declarat doua surse pentru […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- O romanca in varsta de 40 de ani a fost ucisa in urma unui atac al unui rechin, in timp ce inota in Marea Rosie, la sud de orasul Hurghada, au declarat surse oficiale citate de Reuters. Incidentul a avut loc dupa ce vineri o austriaca de 68 de ani a murit tot in urma unui atac al unui rechin. Autoritatile…

- Guvernatorul Marii Rosii din Egipt a emis, vineri, un ordin privind inchiderea mai multor plaje de la Marea Rosie dupa ce o femeie austriaca, in varsta de 68 de ani, a fost ucisa in urma unui atac comis de un rechin. Tragedia s-a produs in dimineata acelei zile in apele Golfului Sahl Hasheesh, potrivit…

- Atacul rechinului s-a produs, vineri, in stațiunea Sahl Hasheesh, langa orasul Hurghada, pe plaja hotelului Tropitel. Dupa ce s-a zbatut sa iasa din gura rechinului și ramasese fara un braț și un picior, femeia a ajuns la mal. Medicii i-au acordat primul ajutor la fața locului, dar femeia a murit cateva…