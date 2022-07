Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Donisan (40 de ani) este femeia ucisa de un rechin, intr-o stațiune din Egipt.Victima este din Suceava și lucra la Administrația Finanțelor Publice. Ea ar fi fost singura in vacanța și a fost data disparuta la aproximativ doua zile dupa incident.Suceveanca inota in momentul in care a fost atacata.…

- Colegii Roxanei Alina Donisan, suceveanca ucisa de un rechin in timp ce inota in Marea Roșie, in stațiunea Hurghada, din Egipt, s-au declarat șocați de moartea cumplita a colegei lor, pe care o știau plecata in vacanța.„Este o tragedie ceea ce s-a intamplat, toți colegii sunt in stare ...

- Vacanța incheiata tragic, pentru o turista romanca aflata in stațiunea egipteana Hurghada. Femeia a pierit in urma atacului unui rechin. Ministerul de Externe a confirmat decesul romancei, anunțand ca Ambasada Romaniei la Cairo a intreprins demersurile necesare pentru identificarea, de urgența, a familiei…

- Autoritațile din Egipt au dispus inchiderea mai multor plaje de la Marea Rosie dupa ce o femeie austriaca, in varsta de 68 de ani, a fost ucisa in urma unui atac comis de un rechin in dimineata acelei zile in apele Golfului Sahl Hasheesh, potrivit declaratiilor facute de doua surse din randul agentilor…

- O turista din Austria a murit dupa ce a fost muscata de un rechin in largul unei statiuni egiptene din Marea Rosie, relateaza presa internationala. Femeia, in varsta de 68 de ani, a fost atacata de un rechin in Golful Sahl Hasheesh, in apropiere de statiunea Hurghada. In urma atacului, turista si-a…

- Atacul rechinului s-a produs, vineri, in stațiunea Sahl Hasheesh, langa orasul Hurghada, pe plaja hotelului Tropitel. Dupa ce s-a zbatut sa iasa din gura rechinului și ramasese fara un braț și un picior, femeia a ajuns la mal. Medicii i-au acordat primul ajutor la fața locului, dar femeia a murit cateva…

- Tragedie pe o plaja din Egipt. O femeie a fost atacata de un rechin, sub ochii a zeci de turiști. Aceasta a reușit sa ajunga la mal, fara un braț și un picior, dar a murit in drum spre spital, scrie SHOK .md.