- Presedintele Ungariei, Ader Janos (FOTO), sotia sa Herczegh Anita, dar si alti oficiali de la Budapesta sunt asteptati, sambata, la Sumuleu Ciuc, in judetul Harghita, in calitate de pelerini la procesiunea de Rusaliile Catolice. Peste o suta de mii de credinciosi sunt asteptati, sambata, la Sumuleu…

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, si sotia sa, Anita Herczegh, participa sambata, la Sumuleu-Ciuc la pelerinajul catolic inchinat Fecioarei Maria, care are o traditie de peste 450 ani. La fel ca si in anii precedenti, familia prezidentiala ungara a venit in Romania in vizita privata,…

- O turista din Ungaria, venita in Harghita pentru pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc, a ajuns la spital vineri dupa ce a fost muscata de un urs, la lacul Sf Ana. Presedintele Consiliului...

- O turista din Ungaria, venita in Harghita pentru pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc, a ajuns la spital vineri dupa ce a fost muscata de un urs, la lacul Sf Ana, transmite Agerpres.ro. Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat pentru AGERPRES ca, din informatiile…

- UPDATE (9 aprilie, ora 5,30): Potrivit rezultatelor partiale ale alegerilor parlamentare postate pe site-ul Biroului Electoral National din Ungaria, dupa centralizarea a peste 69% din voturile exprimate pentru listele nationale ale partidelor poitice, alianta FIDESZ-KDMP conduce cu 49,60%. Aceasta formatiune…

- Cu un discurs naționalist și antiimigrație, actualul premier al Ungariei, Viktor Orban, este pe cale sa obțina fara probleme al treilea mandat consecutiv in fruntea guvernului de la Budapesta.

- Compania Manevi Zartkoru Reszvenytarsasag, cu sediul in Budapesta este unicul acționar al firmei Dacia SA care deține Hotelul „Dacia” din Satu Mare potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Hotelul „Dacia” a fost cumparat la sfarșitul anului trecut. Potrivit jurnaliștilor de la…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia ungara prin care se reziliaza contractele de arenda cu beneficiari straini incalca principiul european al liberei circulatii a capitalului, informeaza MTI. Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau…