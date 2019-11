Ministrul Afacerilor Interne vine, vineri, la Alexandria

Ministrul Afacerilor Interne vine, vineri, la Alexandria in Politic / on 20/11/2019 at 23:23 / Interes sporit pentru județul Teleorman, odată cu preluarea puterii de către liberali. După ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care s-a întâlnit, marți, cu legumicultorii și fermierii din județ… [citeste mai departe]