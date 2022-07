Stiri pe aceeasi tema

- Un turist strain a decedat, sambata dupa-amiaza, in Muntii Bucegi, dupa ce a fost lovit de un trasnet, anunta Serviciul Salvamont Busteni. Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Salvamont, persoana in cauza facea parte dintr-un grup organizat, format din peste 20 de membri, care a fost prins…

- Cumplit accident produs, duminica la amiaza, in Ilfov. Un autoturism a lovit mai multe persoane aflate in curtea unei manastiri. Din impact, una dintre victime a murit.Potrivit IPJ Ilfov, accidentul a avut loc duminica, 10 iulie, in jurul orei 14:30. Politistii au fost zsesizati cu privire la faptul…

- Doua persoane din Ghana, care au murit ulterior, au fost depistate pozitiv la virusul Marburg, o boala extrem de infecțioasa similara cu Ebola, a anunțat joi Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie de 39 de ani a murit pe loc, iar alte patru persoane, printre care un minor, au ramas blocate intre fiarele automobilului, dupa ce s-au tamponat intr-un copac, in localitatea Hiliuți, raionul Falești. Salvatorii au intervenit la fața locului cu o misiune de descarcerare.