- Un turist strain a fost oprit de salvamontiștii de la Salvamont Bușteni sa urce spre Varful Omu dupa ce a fost observat pe traseu echipat neadecvat și avand la el o sticla cu alcool. Salvamontistii l-au oprit la un refugiu al Salvamont Bușteni și l-au indrumat apoi catre telecabina, pentru a cobori…

- Serviciul Salvamont Bușteni a avut o intervenție neobișnuita. Un turist costumat in Dracula, care purta o mantie și pe cap o palarie, umbla singur prin nameți. Cand a fost gasit de reprezentanții Salvamont, a spus ca vrea sa ajunga la Varful Omu.

- Valorile termice au fost mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in zona de munte. In urma viscolului, statia meteorologica a fost acoperita in intregime cu zapada. Imaginile spectaculoase au fost surprinse de Sergiu Olteanu. Varful Omu din Muntii Bucegi este situat in Masivul Bucegi,…

- Un barbat care recent a avut nevoie de ajutorul salvamontistilor din Busteni, dupa ce s-a aventurat cu sotia si copilul pe munte si a cazut iantr-o rapa, intr-o zona extrem de periculoasa, le-a transmis, joi, un mesaj de multumire. Barbatul afiorma ca si-a invatat lectia si recunoaste ca a fost ”inconstient,…

- Este iarna in toata regula la munte, acolo unde ninge neincetat. Stratul de zapada masoara 60-70 de cm in cele mai inalte punct de pe Transfagarașan. Vizibilitatea in zona este extrem de redusa din cauza ceții și a vantului care sufla cu putere.„Vremea este destul de instabila, vizibilitatea este redusa,…

Salvamontistii din Arges au intervenit timp de 20 de ore pentru salvarea unui turist accidentat in zona de creasta a Masivului Fagaras, operatiunea fiind ingreunata de altitudinea mare si vremea nefavorabila.