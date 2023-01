"Actiune in derulare - Salvamont Neamt intervine cu doua echipe pentru evacuarea din zona superioara a Masivului Ceahlau a unei victime care a suferit mai multe traumatisme. Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta cand persoana a alunecat pe o fata de gheata si in cadere s-a lovit in zona capului si a membrelor. A fost transportata la Baza Salvamont Dochia unde i s-au acordat ingrijiri medicale, urmand ca acum sa se efectueze extractia si predarea la ambulanta", au informat reprezentantii Salvamont Romania.De asemenea, salvamontistii au anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au primit 19 apeluri prin…