Turist nemulțumit de cazarea din Mamaia, despăgubit în instanță Un hotel din Mamaia a fost obligat de instanța sa restituie unui client banii pentru un sejur ratat, aceasta fiind o decizie fara precedent in turismul romanesc. Turistul a fost nemulțumit de condițiile oferite de hotel și a facut plangere in acest sens, urmand ca mai apoi sa se deschida un proces, informeaza Digi24. Barbatul a cumparat in 2019 un pachet de servicii, constand intr-un apartament in regim all-inclusive cu o valoare de aproximativ 4.000 de lei. Conform acestuia, pe site-ul unitații de cazare parea ca hotelul are camerele renovate și ca totul era in stare impecabila, dar, la momentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

