- Persoana care a cazut duminica seara in gol aproximativ 100 de metri a decedat, salvatorii montani care au ajuns la locul producerii evenimentului coborandu-i pe cei care insoteau victima, a informat Salvamont Prahova. "Salvatorii montani au ajuns la locul producerii evenimentului nefericit si confirma…

- Salvamontiștii au fost nevoiți sa intervina intr-o zona din Munții Bucegi, acolo unde un barbat a cazut in gol 40 de metri și a suferit mai multe traumatisme. Turist cazut in gol 40 de metri Barbatul de 40 de ani a fost gasit și transportat la baza masivului de salvatorii montani brașoveni. La intervenție…

- Operațiune dificila de salvare, derulata marți, 24 august, de salvamontiștii din Zarnești, județul Brașov. Un turist care a cazut in gol 30 de metri, in Piatra Craiului, și care a suferit un traumatism cranian care impunea transportul de urgența la o unitate medicala, a fost recuperat cu un elicopter…

