Turist infectat cu COVID-19, depistat de jandarmi la picnic la cota 1000 Sinaia

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat infectat cu Covid-19 nu a respectat carantinarea și s-a dus la picnic, deși trebuia sa ramana in izolare. Echipajul de jandarmi din Sinaia l-a prins pe tanar la Cota 1400, impreuna cu alte persoane.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, pe site-ul sau oficial, ca inca un arbitru, al patrulea, a fost depistat pozitiv la noul coronavirus in urma testarilor efectuate in ultimele zile. Arbitrul depistat pozitiv a fost retras de la delegari si se afla in izolare, la fel ca si colegii cu care a intrat…

- Un barbat de 55 de ani, angajat al unei fabrici de parbrize auto din Buzau, a fost confirmat cu coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Buzau a demarat o ampla ancheta la fabrica respectiva și a decis deja izolarea mai multor contacți direcți ai bolnavului. Barbatul a inceput sa manifeste simptome…